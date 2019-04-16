ليفربول يضع شرطا تعجيزيا لترك ماني إلى ريال مدريد

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن ليفربول وضع شرطًا تعجيزيًا، من أجل الموافقة على انتقال السنغالي ساديو ماني، إلى ريال مدريد.

ووفقًا لبرنامج "التشرينجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد أرسل استفسارًا إلى ليفربول، من أجل معرفة ثمن انتقال ساديو ماني إلى "سانتياجو برنابيو" في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليفربول رد على ريال مدريد بأن الثمن هو التعاقد مع الموهبة البرازيلية فينيسيوس جونيور، إلا أن الميرنجي رفض الأمر.

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ويؤهل ريال مدريد، فينيسيوس، ليصبح نجم الفريق الأول في المستقبل، في ظل الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها.

وأوضحت تقارير سابقة أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يضع ماني كهدف أول للميرنجي في الميركاتو الصيفي المقبل.

كما أن ماني كان على وشك التوقيع مع ريال مدريد في الصيف الماضي، ولكن استقالة زيدان من قيادة الميرنجي أوقفت الصفقة.