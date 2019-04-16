رسميا: المسابقات تعلن إيقاف النقاز وتغريم عبد الحفيظ

أعلنت لجنة المسابقات الرئيسية باتحاد الكرة المصري، تغريم سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي 10 آلاف جنيه بعد تعرضه للطرد خلال مباراة الأهلي ومصر للمقاصة بالجولة الـ28 من بطولة الدوري.

وطرد الحكم محمد معروف، سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بسبب اعتراضه عليه بطريقة غير لائقة، في المباراة التي فاز خلالها الأهلي على المقاصة بنتيجة 2-1.

وطرد عبد الحفيظ من قبل - لنفس السبب - أمام الجونة، ولم يتعرض لعقوبة الإيقاف، وهو ما فسره عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بأنه التزم بقرار الطرد.

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وأعلنت اللجنة إيقاف حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك مباراة للطرد لحصوله على إنذارين، وأحمد شوشة لاعب المصري لنفس السبب، في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة الـ28 وانتهت بفوز النادي البورسعيدي بهدفين لهدف.

وغرمت اللجنة إدارة المصري 50 ألف جنيه لتهديده بالانسحاب مما أدى لتأخر انطلاق المباراة 8 دقائق وتأخر نزول لاعبيه في الشوط الثاني لمدة 6 دقائق.

وقررت اللجنة تغريم محمد عودة المدير الفني لبتروجت 5 آلاف جنيه بعد تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة كما غرمت بتروجت 5 آلاف جنيه لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباراة.