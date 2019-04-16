ليفربول يتوجه بالشكر إلى تشيلسي

قال ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه يتعاون مع شرطة مرسيسايد من أجل العثور على مشجع ألقى مقذوفا ناريا على مدرج جماهير الفريق الزائر، خلال مواجهة تشيلسي يوم الأحد الماضي.

وأكدت الشرطة أمس الإثنين إلقاء مقذوف ناري من الجزء العلوي لمدرج أنفيلد رود وسقوطه على جماهير الفريق الزائر بعد أن سجل ساديو ماني هدف ليفربول الأول عقب مرور 6 دقائق من الشوط الثاني.

ولم يصب أحد بأذى لكن مشجعا شابا لتشيلسي أصيب بنوبة ذعر.

ووجه ليفربول الشكر إلى الجهاز الفني لتشيلسي ومسؤوليه وجماهيره على مشاركتهم في إحياء الذكرى 30 لكارثة هيلسبره، التي لاقى خلالها 96 من مشجعي ليفربول حتفهم.

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وقال متحدث باسم ليفربول: "مثل المعتاد، مرت المناسبة بشكل جيد بفضل الغالبية العظمى من هؤلاء الذين حضروا المباراة باستاد أنفيلد".

وأضاف: "لكن للأسف تم إلقاء مقذوف ناري على الجزء المخصص لجماهير الفريق الزائر ونتعاون بصورة وثيقة مع شرطة مرسيسايد للتحقيق في الأمر".

وفاز ليفربول بالمباراة 2- 0 ليعود إلى قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي.