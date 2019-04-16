إيقاف أسكاسيبار لاعب شتوتجارت 6 أسابيع

فرض الاتحاد الألماني، عقوبة الإيقاف 6 أسابيع على سانتياجو أسكاسيبار لاعب وسط شتوتجارت، بسبب البصق على كاي هافيرتز لاعب باير ليفركوزن، خلال مباراة الفريقين بالدوري الألماني، مطلع هذا الأسبوع.

وأعلنت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني اليوم الثلاثاء، إيقاف أسكاسيبار، 22 عامًا، عن المشاركة حتى 25 أيار/مايو المقبل، وهو ما يقلص فرصته بشكل كبير في اللعب مجددا خلال الموسم الجاري.

وتختتم منافسات يالبوندسليجا في 18 أيار/مايو المقبل، لكن ربما يخوض شتوتجارت الملحق الفاصل الذي يحسم الهبوط لدوري الدرجة الثانية، أو البقاء بالدرجة الأولى، والذي تقام مباراة الإياب به في 27 أيار/مايو المقبل.

ويحتل شتوتجارت المركز الـ16 حاليا في البوندسليجا بفارق 3 نقاط، أمام نورنبرج صاحب المركز الـ17 (قبل الأخير)، و6 نقاط خلف شالكه.