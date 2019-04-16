جوارديولا: لم آت إلى مانشستر سيتي من أجل التشامبيونزليج

أكد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الثلاثاء، عشية مواجهة توتنهام في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أنه لم يأت إلى "السيتي" بهدف التتويج بلقب "التشامبيونز ليج"، رغم أنه أشار إلى رغبته في تحقيق ذلك.

وصرح جوارديولا، الذي سقط فريقه ذهابا بهدف نظيف في ملعب "السبيرز" خلال مؤتمر صحفي من داخل ملعب الاتحاد: "لم آت إلى هنا للفوز بالتشامبيونزليج. لكني أحب هذه التحديات، هذه هي رغبتي (الفوز بالتشامبيونزليج)، لكن في كرة القدم أنت تخسر أكثر مما تفوز، وأنا أحاول بذل كل ما لدي".

وعن مباراة الغد، قال: "لن تكون مماثلة لمواجهة الذهاب.. ينبغي تسجيل أهداف والسبب في سعينا للعب بسيطرة أكثر على الكرة في ذلك اليوم (لقاء الذهاب) هو المباريات التي كان يتعين علينا خوضها بعدها في ذلك التوقيت، وكذلك من انتظاري لعودة اللاعبين من الإصابة، لكننا الآن سنلعب على أرضنا وعلينا أن نخلق المناخ المناسب لكي يساعدنا الأنصار".

ولم يرغب جوارديولا في التفكير في نهائي محتمل للبطولة بين سيتي وفريقه السابق، برشلونة، مؤكدا أنه سيشاهد الليلة لقاء البارسا ومانشستر يونايتد بدلا من يوفنتوس وأياكس، رغم أن الفائز من هذه المباراة سيواجه السيتي حال تأهله للمربع الذهبي.