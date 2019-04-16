الاتحاد السعودى يكشف مواعيد مباريات نصف نهائى كأس خادم الحرمين

كشفت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودى لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائى فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويلتقى الهلال مع التعاون يوم 26 أبريل المقبل بملعب "جامعة الملك سعود"، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وسيلعب الاتحاد مع النصر يوم 27 أبريل المقبل بملعب "الجوهرة"، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، السابعة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.
كما قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الهلال والتعاون ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى السعودى إلى يوم 29 أبريل المقبل، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة بملعب "جامعة الملك سعود".
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