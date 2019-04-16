الاتحاد السعودى يكشف مواعيد مباريات نصف نهائى كأس خادم الحرمين

كشفت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودى لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور نصف النهائى فى بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلتقى الهلال مع التعاون يوم 26 أبريل المقبل بملعب "جامعة الملك سعود"، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيلعب الاتحاد مع النصر يوم 27 أبريل المقبل بملعب "الجوهرة"، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السادسة و25 دقيقة بتوقيت القاهرة، السابعة و25 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.