مونشنجلادباخ يمدد تعاقد هوفمان

أعلن بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة تعاقده مع اللاعب يوناس هوفمان حتى عام 2023.

وكان هوفمان، 26 عاما، قد انضم إلى مونشنجلادباخ قادما من بوروسيا دورتموند عام 2016 بعقد كان من المفترض أن ينتهي في 2020، وقد خاض اللاعب 75 مباراة في البوندسليجا بقميص مونشنجلادباخ حتى الآن.

وقال ماكس إبيرل مدير الكرة بنادي مونشنجلادباخ "يوناس تطور بشكل مستمر حتى أصبح عنصرا أساسيا بنادينا، خلال فترة الأعوام الثلاثة ونصف العام، التي قضاها مع الفريق حتى الآن، وقد لعب دورا كبيرا في نجاحنا هذا الموسم... نحن سعداء باستمرار العمل معا".

ويحتل مونشنجلادباخ المركز الخامس حاليا في الدوري الألماني بفارق نقطة واحدة خلف آينتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية الموسم.