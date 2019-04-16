شكرا لقرائتكم حازم إمام يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد استمرار غياب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك عن مباراة فريقه أمام الإسماعيلى المقبلة، المقرر لها يوم الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدورى بسبب الإصابة.

وأثبتت الأشعة الجديدة التى أجراها اللاعب مؤخرا إصابته بمزق فى عضلة السمانة، يعانى الفريق الأبيض من الغيابات فى هذا المركز فى لقاء الدراويش فى ظل إيقاف حمدى النقاز بعد طرده فى مباراة المصرى الأخيرة، لذلك قد يتم الاعتماد على الصاعد محمد أحمد كماتشو فى هذا المركز أمام الدراويش.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن الأهلى متصدر ترتيب البطولة.