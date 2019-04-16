شكرا لقرائتكم رد الجميل.. أسوان يجدد عقد مجدى عبد العاطى بعد الصعود للممتاز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مجلس إدارة أسوان برئاسة عبدالله صلاح، عقد مدرب الفريق مجدى عبدالعاطى، وذلك لقيادة الفريق بالدورى الممتاز عقب نجاحه بالصعود للفريق لدورى الأضواء والشهرة. وحضر جلسة تجديد عقد مجدى عبدالعاطى أعضاء مجلس إدارة أسوان، بالإضافة لأعضاء الجهاز الفنى والإدارى لزهرة الجنوب. Advertisements من المقرر أن يبدأ عبد العاطى الاستعداد للدورى الممتاز، عقب مباراة الفريق أمام مركز شباب ناصر ملوى المقرر لها الخميس المقبل، فى ختام مباريات اسوان بدورى القسم الثانى على أن يقوم عبدالعاطى بتقديم تقريره الفنى عقب نهاية مباراة ناصر ملوى فى دورى القسم الثانى.

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