شكرا لقرائتكم المسابقات تؤجل مباراة الزمالك مع بيراميدز.. والأهلى والمصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى لتقام يوم 23 أبريل الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر كما كان مقررا، وتقام المباراة باستاد الدفاع الجوى.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلى والمصرى لتقام يوم الخميس 25 إبريل الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر، على استاد السويس، حيث رفض الأمن إقامة مباريات فى الدورى بالتزامن مع مواعيد عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.