شكرا لقرائتكم تغريم سيد عبد الحفيظ 10 آلاف جنيه لهذا السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى مبلغ 10 آلاف جنيه بسبب طرده فى مباراة الفريق أمام المقاصة الأخيرة لاعتراضه على الحكم وامتثاله للقرار. كما قررت اللجنة تغريم محمد عودة المدير الفنى لبتروجت 5 آلاف جنيه لطرده أمام المقاصة وامتثاله للقرار، بجانب تغريم بتروجت 5 آلاف جنيه لتأخر نزول فريقه أرض الملعب ما أدى لتأخر المباراة. Advertisements

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