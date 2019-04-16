شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يذبح عجلا قبل التدريب لفك النحس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لجأ الجهاز الفنى لفريق الإتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان، إلى ذبح عجل بملعب التدريب بسموحة قبل التدريب وحضر جميع اللاعبين الذبيحة لفك النحس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مصر المقاصة الجمعة المقبل فى الجولة الـ30 للدورى باستاد المكس.

كان الاتحاد السكندرى قد تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام بتروجت والأهلى وبيراميذر، الأمر الذى جعل الجهاز الفنى واللاعبين يشعرون بالقلق، خاصة فى ظل اقتراب جميع فرق المؤخرة من بعضها بعد تجمد رصيد الفريق عند 32 نقطة.

يغيب عن اللقاء الثلاثى تونى سليفا وفوزى الحناوى وأحمد نبيل مانجا للإصابة.