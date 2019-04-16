شكرا لقرائتكم طارق يحيى عن صورة الخمسة: لم نقصد الإساءة والأهلاوية بيحبوا الأفلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استنكر طارق يحيى نجم الزمالك السابق تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى على صورة تداولوها لقدامى الزمالك رافعين شعار "خمسة".

أكد "يحيى" فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف أم، الذى يقدمه حازم إمام نجم نادى الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة المصرى، أن الصورة جاءت بعد مباراة ودية لقدامى الزمالك وانتهت بفوز فريق طارق مصطفى بخماسية.

وأضاف يحيى: ما تم تداوله بشأن تهكمنا على هزيمة الأهلى بخماسية من صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا، لا يمت للحقيقة بصلة ولكن بعض الأهلاوية "بيحبوا الأفلام" والتقطنا الصورة بعد خسارة فريقى بخمسة أهداف.

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وضمت الصورة كلا من طارق يحيى، خالد الغندور، أيمن عبد العزيز، عبد الستار صبرى، أسامة حسن، أحمد عبد الرؤوف ونادر السيد.



