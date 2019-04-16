شكرا لقرائتكم المسابقات تغرم المصرى 50 ألف جنيه وإيقاف شوشة مباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تغريم النادى المصرى مبلغ 50 ألف جنيه بسبب تهديده بالانسحاب فى مباراته أمام الزمالك الأخيرة بالدورى، ما أدى إلى تأخر بداية اللقاء 8 دقائق. كما قررت اللجنة إيقاف أحمد شوشة لاعب المصرى مباراة واحدة ونفس الأمر لحمدى النقاز لاعب الزمالك، بسبب حصولهما على البطاقة الحمراء. يذكر أن المباراة انتهت بفوز المصرى على الزمالك 2-1.

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