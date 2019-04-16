شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده: "يا سلام يا حازم"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الاتحاد المصرى لكرة القدم، على تهنئة الثعلب الصغير حازم إمام نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق بعيد ميلاده رقم 44. ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد صورة لحازم إمام عبر تويتر وكتبت: "يا سلام يا حازم يا سلام يا حسام". Advertisements يحتفل اليوم الثلاثاء، حازم إمام أسطورة نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق بعيد ميلاده رقم 44، حيث إنه مواليد 16 أبريل لعام 1975.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده: "يا سلام يا حازم"... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.