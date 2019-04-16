شكرا لقرائتكم اليوم.. لاسارتى يحسم مشاركة حسام عاشور أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُحدد الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى، مصير حسام عاشور لاعب وسط الفريق من المشاركة فى مباراة بيراميدز خلال الساعات المقبلة، بعدما عانى اللاعب من آلام فى الركبة مؤخراً.

ومن المقرر أن يتحدد مصير عاشور من مباراة بيراميدز خلال مران الفريق اليوم الثلاثاء، حيث تتجه النية للدفع بحمدى فتحى لاعب وسط الفريق أساسياً بجوار عمرو السولية فى لقاء بيراميدز، إذا ما فشلت محاولات تجهيز عاشور للمباراة.

ويلتقى الأهلى مع بيراميدز فى الثامنة من مساء بعد غد الخميس، باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ25 للدورى الممتاز.