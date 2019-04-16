شكرا لقرائتكم طارق يحيى يوجه نصيحة لـ جروس للتتويج بالكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك، السويسرى كرستيان جروس المدير الفنى الحالى، بضرورة الدفع بالعديد من اللاعبين البدلاء بجانب التشكيلة الأساسية فى الفترة المقبلة. وأضاف يحيى فى تصريحات إذاعية لبرنامج وان تو على إذاعة أون سبورت: فوز الزمالك أمام أغادير وصعوده لدور نصف نهائى الكونفدرالية لابد أن يجبر المدير الفنى الاستعانة بالعديد من اللاعبين من على دكة البدلاء، خاصة أن المستوى الفنى للاعبين متقارب جدا فى الزمالك فى الفترة الحالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طارق يحيى يوجه نصيحة لـ جروس للتتويج بالكونفدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.