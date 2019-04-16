شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه طلائع الجيش 1 مايو بالجولة 31 من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى طلائع الجيش إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بموعد مباراته مع الأهلى، فى الجولة الحادية والثلاثين من منافسات الدوري المصر ي الممتاز. وحددت لجنة المسابقات الأربعاء الأول من مايو فى الثامنة والربع مساء، موعدا لمباراة الأهلى والطلائع على استاد الجيش بالسويس. ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة، المقرر لها الجمعة المقبل على استاد الجونة فى الجولة الـ30 لمسابقة الدورى العام، فى مباراة تعد بـ6 نقاط، نظرا لوقوع الفريقين فى دائرة الهبوط. Advertisements ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة.

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