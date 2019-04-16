شكرا لقرائتكم رئيس بايرن: أود شراء مبابي.. ولكن ليس لدينا المبلغ المطلوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم بأنه كان يود ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف النادي البافاري، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن قيمة اللاعب تعد خارج إطار السقف المالي للصفقات لدى النادي.

وقال هونيس في مقابلة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :أود شراء مبابي على الفور. ولكن ليس لدينا المال المطلوب.

وكان مبابي "20 عاما" قد انضم إلى باريس سان جيرمان قادما من موناكو في صفقة قيمتها 180 مليون يورو "6ر203 مليون دولار"، بعد أن انضم في البداية إلى سان جيرمان بعقد إعارة في 2017، وفي الوقت الحالي، تزيد القيمة السوقية للاعب على 200 مليون يورو.

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وكان بايرن ميونخ قد أبرم صفقة قياسية في تاريخه بالفعل لضم المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد الإسباني، ويعتزم مواصلة تعزيز صفوف الفريق، ولكن في ظل ارتفاع قيمة انتقال العديد من اللاعبين إلى أكثر من 100 مليون يورو، أكد هوينيس أن النادي البافاري لن يقدم على صفقات جديدة بهذه القيمة، على الأقل في الوقت الحالي.

وقال هونيس :لن نقدم على صفقات كهذه بالتأكيد في العام الجاري... وعلي أن أعترف بأنني لم أكن أتخيل قبل عشرة أعوام أن صفقة ستتجاوز 80 مليون.

وأبدى هونيس دهشته إزاء الانتقادات التي وجهت لبايرن ميونخ من قبل البعض في ألمانيا، إثر إبرام صفقة ضم هيرنانديز، وقال : قيل في الفترة الماضية أن بايرن ليس لديه فرصة لمضاهاة أندية القمة في إنجلترا وإسبانيا وكذلك باريس سان جيرمان في ظل سياسته الحذرة في صفقات الانتقالات... والآن بعد أن أنجزنا ذلك بإبرام صفقة هيرنانديز، صرخ الناس: كيف تدفعون 80 مليون لضم لاعب؟.