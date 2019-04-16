شكرا لقرائتكم مؤتمر صحافي للألماني نوير حول إصابته الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا مانويل نوير نجم حراسة مرمى فريق بايرن ميونخ الألماني، وسائل الإعلام للحضور إلى ملعب تدريب الفريق حيث يعقد مؤتمرا صحفيا يوم الأربعاء، وذلك عقب إصابته خلال مباراة الفريق البافاري أمام فورتونا دوسلدورف يوم الأحد في الدوري الألماني "بوندسليغا".

وكان نوير "33 عاما" قد غادر الملعب خلال المباراة التي انتهت بفوز بايرن 4 - 1 ، بسبب إصابة في ربلة الساق "عضلة السمانة"، وأعلن النادي البافاري أنه من المتوقع أن يغيب الحارس لمدة أسبوعين.

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واستبعد نوير بذلك من المشاركة في مباراة بايرن المقبلة أمام ضيفه فيردر بريمن يوم السبت المقبل وكذلك المباراة التالية لبايرن أمام بريمن، على ملعب الأخير، في الدور قبل النهائي ببطولة الكأس، بعدها بأربعة أيام.

وكتب نوير عبر وسائل التواصل الإجتماعي يوم الاثنين :أشعر بالتفاؤل إزاء عودتي لحراسة المرمى مجددا قبل نهاية الموسم.

ويتصدر بايرن ميونخ "البوندسليغا" بفارق نقطة واحدة أمام غريمه بوروسيا دورتموند، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة هذا الموسم.