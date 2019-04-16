الشارقة امام عقبة العين في الدوري الإماراتي

اسماء السيد - يطمح الشارقة المتصدر الى تجاوز العقبة الأصعب ضمن مسعاه لتحقيق ثلاثة انتصارات في آخر ست مباريات تضمن له احراز اللقب السادس في تاريخه، وذلك عندما يستقبل العين الرابع الأربعاء في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 50 نقطة وبفارق 9 نقاط عن مطارده شباب الاهلي، وهو يحتاج الى ثلاثة انتصارات بغض النظر عن نتائج منافسيه للتتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ 1996 .

وتعد مباراة العين الأصعب من بين ست مباريات متبقية له، اذ يلعب بعدها مع الاتحاد كلباء الحادي عشر، دبا الفجيرة الأخير ثم الوحدة والوصل والامارات، لذلك فان فوزه على ضيفه الأربعاء سيعطيه فرصة مثالية لحسم اللقب.

وحسم الشارقة مباراة الذهاب امام العين 2-1، وهو مرشح لتكرار الفوز لاسيما ان منافسه يمر بأسوأ فتراته وتراجع الى المركز الرابع برصيد 38 نقطة بعد خسارتين قاسيتين امام الجزيرة 1-5 وعجمان صفر-4.

ودعا عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة فريقه الى "عدم الالتفات لنتائج العين في الفترة السابقة"،مؤكدا ان" المباراة صعبة لان الفرق الكبيرة لا ترضى باستمرار النتائج السلبية، وشخصية العين دائما تكون حاضرة في اللقاءات الكبيرة".

وتابع العنبري الذي لم يخسر فريقه أي مباراة هذا الموسم، "نمتلك الرغبة في استمرار النتائج الايجابية ونمتلك الحافز والروح العالية".

بدوره، قال الاسباني خوان كارلوس غاريدو مدرب العين "نحن مطالبون بتغيير الصورة التي بدا عليها الفريق خلال المرحلتين الأخيرتين من الدوري، وتقديم المستوى المشرف الذي يقودنا للفوز بداية من الجولة القادمة وحتى نهاية الموسم، حتى يشعر جماهير النادي بالفخر والاعتزاز".

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ويخوض شباب الأهلي الثاني الأربعاء ايضا اختبارا صعبا امام ضيفه الوحدة السادس برصيد 31 نقطة والساعي لاحتلال احد المراكز المؤهلة للمشاركة في دوري ابطال آسيا.

وتتوجه الأنظار الى مباريات الفرق المهددة بالهبوط، بعد نتائج المرحلة الأخيرة التي قلبت صراع القاع رأسا على عقب اثر فوز دبا الفجيرة على جاره الفجيرة 2-1، والامارات على الظفرة 3-2.

وتخلى الامارات عن المركز قبل الأخير وصعد للثاني عشر، آخر المراكز في الترتيب التي تضمن لصاحبها البقاء، لكن عليه الحذر لانه تفصله نقطة فقط عن الفجيرة الثالث عشر واربع نقاط عن دبا الفجيرة الأخير.

ويستضيف الفجيرة الأربعاء الوصل العاشر (23 نقطة) باحثا عن فوز ينتظره منذ ان هزم دبا الفجيرة 2-1 في المرحلة السابعة في 26 تشرين الأول /أكتوبر 2018.

اما دبا الفجيرة، فستكون مهمته اصعب عندما يحل ضيفا الجمعة على الجزيرة الثالث برصيد 40 نقطة والذي سيلعب بغياب هدافه علي مبخوت الذي تم إيقافه خمس مباريات لسوء سلوكه بعد طرده امام الاتحاد كلباء في المباراة الأخيرة.

ولن يكون الامارات افضل حالا عندما يحل ضيفا على النصر التاسع (23 نقطة) والمنتشي بتحقيق فوزين متتاليين على الوصل 4-2 والوحدة 2-1 تحت قيادة مدربه الجديد البرازيلي كايو زاناردي الذي حل بديلا للاسباني بينات سان خوسيه.

ويلعب الأربعاء أيضا الظفرة مع بني ياس، والجمعة عجمان مع الاتحاد كلباء.