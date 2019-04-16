الجبلاية تخطر الطلائع بموعد مباراة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى طلائع الجيش إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بموعد مباراته مع الأهلى. Advertisements وحددت لجنة المسابقات الأربعاء الأول من مايو فى الثامنة والربع مساء موعدا لمباراة الأهلى والطلائع فى الجولة 31 للدورى على استاد الجيش بالسويس. ويستعد الطلائع لمواجهة الجونة المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد الجونة فى الجولة الـ30 لمسابقة الدورى العام، ويحتل الطلائع المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 34 نقطة.

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