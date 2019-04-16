شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعين بجهاز القياسات البدنية للاستعداد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لقمة الخميس أمام الزمالك ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر باستخدام جهاز القياسات البدنية الجديد. ويستهدف جهاز القياسات البدنية الوقوف والتعرف على المعدلات البدنية لدى اللاعبين بشكل دقيق، والعمل على رصد نواقص كل لاعب ونقاط الضعف لديه. وعلى هامش المران عقد البلجيكى سيدومير يانيفسكى المدير الفنى للإسماعيلى اجتماعا مع قلب دفاع الفريق محمد مجدى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلى يستعين بجهاز القياسات البدنية للاستعداد للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.