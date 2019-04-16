شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يوافق على تأجيل مباراة الهلال والنجم الساحلى ونقلها للسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراة الهلال السودانى والنجم الساحلى التونسى فى إياب ربع نهائى الكونفيدرالية لمدة 24 ساعة.

وكشف مصدر بالكاف أنه يسود اتجاه قوى لدى الكاف بالموافقة على إقامة المباراة يوم 23 أبريل الجارى، كما وافق على نقلها إلى استاد الجيش بالسويس بدلا من إقامتها فى القاهرة.

كان اتحاد الكرة قد طلب تأجيل المباراة 24 ساعة، ونقلها لملعب السويس لانشغال الأمن بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم 22 أبريل الجارى.