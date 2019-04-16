شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر سعيد يحصد المركز الثانى فى بطولة دورى بطل الأبطال للفروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الفارس المصرى عبد القادر سعيد المركز الثانى فى بطولة دورى بطل الأبطال التى أقيمت فى المكسيك خلال الفترة من 11 حتى 14 أبريل. وشارك فى البطولة 57 فارسا من المصنفين على العالم، حيث لا يتم دعوة أى فارس للبطولة إلى إذا كان ضمن المصنفين عالمياً من خلال الاتحاد الدولى للفروسية المعروف بـ"Longines Rankings" وتعتبر هذه البطولة من البطولات فئة الخمس نجوم المؤهلة لطوكيو 2020. وحقق سعيد هذا المركز بالجواد "فانيس" بعدما أنهى الشوط الترجيحى بدون نقاط جزاء بزمن 40.53 ثانية. Advertisements ويعد عبد القادر من العناصر الأساسية لمنتخب مصر للفروسية ومن الفرسان الذين يدعمهم الاتحاد المصرى للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب، وينظم له العديد من المعسكرات التدريبية فى أوروبا للإعداد لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020. ويذكر أن عبد القادر حصل على الميدالية البرونزية فى دورة ألعاب البحر المتوسط فى يونيو 2018.

بطل الفروسية عبد القادر سعيد



عبد القادر سعيد

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