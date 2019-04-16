صور.. أسوان يجدد عقد مجدى عبدالعاطى لقيادة الفريق فى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة أسوان برئاسة عبدالله صلاح تجديد تعاقده مع مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق، وذلك لقيادة الفريق بالدوري الممتاز عقب نجاحه بالصعود للفريق لدوري الأضواء والشهرة. Advertisements وحضر جلسة تجديد عقد مجدي عبدالعاطي أعضاء مجلس إدارة أسوان بالإضافة لأعضاء الجهاز الفني والاداري لزهرة الجنوب . من المقرر أن يبدأ عبدالعاطي الاستعداد للدوري الممتاز عقب مباراة الفريق أمام مركز شباب ناصر ملوي المقرر لها الخميس المقبل في ختام مباريات اسوان بدوري القسم الثاني، على أن يقوم عبد العاطي بتقديم تقريره الفني عقب نهاية مباراة ناصر ملوي في دوري القسم الثاني.

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