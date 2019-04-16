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تعرف على تطورات علاج إسلام محارب من إصابة الحوض فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل إسلام محارب لاعب الأهلى أداء برنامجه التأهيلى؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعى، وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

 

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واشتكى محارب من إصابة فى الحوض أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى، ويخضع لبرنامج تأهيلى، وقطع اللاعب شوطا كبيرا فى طريق العودة من جديد إلى المشاركة مع الفريق.

 

ويستعد الأهلى لمواجهة بيراميدز التى تقام يوم الخميس المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ25 فى بطولة الدورى العام.

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