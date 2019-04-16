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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يوقف حمدى النقاز مباراة بسبب طرده بعد مباراة المصرى، لاسارتى يدرس الدفع بـ"جيرالدو" أمام بيراميدز وإراحة الشحات. اتحاد الكرة يوقف حمدى النقاز مباراة بسبب طرده بعد مباراة المصرى قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين إيقاف التونسى حمدى النقاز لاعب الزمالك مباراة واحدة، بعد طرده عقب مباراة فريقه مع المصرى، التى أقيمت الخميس الماضى بالدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى 2/ 1. . تعرف على تطورات علاج إسلام محارب من إصابة الحوض فى الأهلى يواصل إسلام محارب لاعب الأهلى أداء برنامجه التأهيلى؛ تمهيدا لعودته من جديد للمشاركة فى المران الجماعى، وتجهيزه للمرحلة المقبلة. الزمالك يرسل للجبلاية 25 ألف دولار "كاش" لتعيين حكام أجانب أمام الإسماعيلى أرسل نادى الزمالك مبلغ 25 ألف دولار "كاش" إلى اتحاد الكرة، لاستقدام حكام أجانب لمباراته المقبلة أمام الإسماعيلى، والمقرر لها مساء الخميس المقبل على استاد السويس. Advertisements لاسارتي يدرس الدفع بـ"جيرالدو"أمام بيراميدز وإراحة الشحات يدرس الجهاز الفنى للأهلى بقيادة مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق عدم الدفع حسين الشحات أساسياً فى لقاء بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء بعد غد، الخميس، بإستاد بتروسبورت على أن يتم الدفع بالأنجولي جيرالدو بدلاً منه. رسميا.. الأمن يحدد 25 فردا لكل نادٍ فى ديربى المحلة كشف مجدى ناشد المدير التنفيذى لمنطقة الغربية لكرة القدم أن مديرية أمن الغربية حددت 25 فردا فقط لكل ناد من أندية المحلة لحضور مباراة الديربى بين بلدية المحلة وغزل المحلة المقرر لها الثالثة عصر الخميس المقبل باستاد بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى. أوباما يدخل حسابات جروس لتعويض "ساسى" فى الزمالك دخل يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك، حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، من أجل تعويض غياب الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق خلال الفترة المقبلة. الآلام العضلية تطارد محمد هانى فى الأهلى يخضع محمد هانى، لاعب الأهلى، لفحص طبى اليوم، بعد شكوى اللاعب من وجود آلام عضلية خلال مشاركته فى مران الفريق، الذى أقيم أمس على ملعب التتش.

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