شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 7 لاعبين يتنافسون على مركز فرجانى ساسى فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقد الزمالك لاعبا من طراز فريد نجم الوسط المدافع الدولى التونسى فرجانى ساسى، الذى تألق كثيرا مع القلعة البيضاء، وقاد فريقه منذ قدومه فى بداية الموسم لإحراز انتصارات متتالية فى أداء رائع وراق جدا.

غياب ساسى لمدة 6 أسابيع يضع الزمالك فى مشكلة كبيرة، بعد إصابته بشرخ فوق كعب القدم يتطلب تدخلا جراحيا عاجلاً، ووضع كريستان جروس المدير الفنى السويسرى فى أزمة حقيقة ليختار بديل ساسى.

سوبر كورة يكشف البديل المناسب لفرجانى ساسى لمعرفتهم اضغط هنا..