اتحاد الكرة يغرم سيد عبد الحفيظ 10 آلاف جنيه بعد طرده أمام المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى مبلغ 10 آلاف جنيه بسبب طرده فى مباراة الفريق أمام المقاصة الأخيرة لاعتراضه على الحكم. كما قررت اللجنة تغريم محمد عودة المدير الفنى لبتروجت 5 آلاف جنيه لطرده أمام المقاصة وامتثاله للقرار، بجانب تغريم بتروجت 5 آلاف جنيه لتأخر نزول فريقه أرض الملعب ما أدى لتأخر المباراة.

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