شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف إدارة بتروجت من اللاعبين بعد الفوز على المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة بتروجت الإفراج عن المستحقات المالية المتأخرة للاعبين، مع صرف مكافآت إجادة بعد الفوز الذى حققه الفريق على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، وارتفاع رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الرابع عشر للدورى.

وقد طلب مجلس الإدارة من اللاعبين ضرورة الاستمرار فى الانتصارات خلال اللقاء المقبل أمام النجوم السبت المقبل، والذى يعنى الفوز به ضمان البقاء بشكل رسمى فى البطولة، وهو ما أكد عليه اللاعبون أن الفريق كان ينقصه التوفيق فقط فى المباريات.

من ناحية أخرى نال محمد صبحى الحارس الشاب إشادة من محمد عودة المدير الفنى للفريق بعد مستواه الجيد الذى ظهر عليه خلال المباراتين التى حرس فيها مرمى الفريق البترولى أمام الإتحاد السكندرى ومصر المقاصة، والزود عن مرماه ببسالة، ما دفع المدير الفنى إلى الاعتماد عليه بالرغم من صغر سنه وقلة خبرته، بالإضافة لتألق محمد بونجا الحارس الأساسى، إلا أن ظهور صبحى بمستوى مرتفع جعل المدير الفنى يعتمد عليه.

على صعيد آخر انهالت العروض على أحمد عبد الرسول مدافع الفريق من أندية الدورى الممتاز بعد ظهوره بمستوى رائع خلال المباريات الأخيرة، إلا أن اللاعب رفض مناقشة أى عرض حتى نهاية الموسم، والاطمئنان على موقف الفريق البترولى بالدورى.