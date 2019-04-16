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شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 1157 لاعبا.. ختام بطولة الجمهورية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد عاصم خليفة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للاسكواش وأعضاء المجلس، بحضور تامر صالح مدير عام نادى مدينتى الرياضى، تسليم الدروع والميداليات والجوائز لأبطال اللعبة فى ختام بطولة الجمهورية للاسكواش، والتى أقيمت بمجمع اسكواش نادى مدينتى عقب انتهاء البطولة التى استمرت أسبوعاً كاملاً، بمشاركة 36 ناديا وهيئة رياضية، تنافسوا على المراكز الثلاثة الأولى فى أكثر من مرحلة عمرية.
وتم توزيع الجوائز والهدايا التذكراية على الأندية المشاركة، حيث كان عدد اللاعبين المشاركين بالبطوله 1157 لاعبا ولاعبة.
وجاءت مراكز الفائزين كالتالى:
الفائزين من النادي الاهلي
امر صالح مدير عام نادي مدينتي
تسليم الدروع
تكريم الفائزين
جانب من التكريم
درع البطولة
عاصم خليفة
مراكز الفائزين في بطولة الاسكواش
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