شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأمن يحدد 25 فردا لكل نادٍ فى ديربى المحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى ناشد المدير التنفيذى لمنطقة الغربية لكرة القدم أن مديرية أمن الغربية حددت 25 فردا فقط لكل ناد من أندية المحلة لحضور مباراة الديربى بين بلدية المحلة وغزل المحلة المقرر لها الثالثة عصر الخميس المقبل باستاد بلدية المحلة ضمن مباريات الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى.
وأكد ناشد أن الأمن وضع ضوابط متعددة أهمها عدم زيادة الأعداد المقررة، وضرورة وجود بوابات الكشف عن المعادن والمفرقعات بالإضافة لعدم دخول أى شخص ليس ذو صفة لأرض الملعب.
وفى سياق مختلف دخل طنطا فى مفاوضات مكثفة مع الأمن من أجل فتح جميع مدرجات استاد النادى من أجل السماح لجميع جماهيرمدينة طنطا لحصور مباراة أبوقير للأسمدة، الى سينظم فيها نادى طنطا احتفالية الصعود للدورى الممتاز.
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