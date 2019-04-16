شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات الأسبوع الـ31 للدورى والمباريات المؤجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم المواعيد الجديدة لبعض المباريات المؤجلة من مسابقة الدورى العام للقسم الأول بناء على طلب الجهات الأمنية، وأيضا مباريات الأسبوع الـ31 للمسابقة، على النحو التالى:

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