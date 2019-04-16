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شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده الـ44.. لحظات سعيدة فى حياة ثعلب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يستطيع أن ينكر محبة جماهير الكرة المصرية بمختلف انتمائها لثلعب الزمالك حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالى، الذى يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ44.
حازم إمام نجم جذب جماهير الكرة داخل الملعب وخارجه بأخلاقه التى يتمتع بها وصداقته للجميع، حيث إن إمبراطور الزمالك أعطى كثيرا للقلعة البيضاء ومنتخب بلده.
وكما يهتم حازم يهتم بحياته الكروية فهو أيضا يهتم كثيرا بحياته العائلية، وبمناسبة عيد ميلاده يرصد ”الخليج 365” لقطات تبرز اللحظات السعيدة فى حياة نجم الزمالك فى الصور التالية:
حازم إمام وابنته هيا
حازم إمام والوزيرة رانيا المشاط
حازم إمام وزوجته قدرية وبناته
حازم إمام وزوجته قدرية
حازم إمام وزوجته
حازم إمام ووالدته الدكتورة ماجى الحلوانى و شقيقه أشرف
حازم إمام ووالدته
حازم إمام ووالده حمادة إمام
حازم إمام يمارس هوايته المفضلة
حازم امام
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