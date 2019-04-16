شكرا لقرائتكم خبر عن 'طولان' يذبح "عجل" لفك النحس قبل موقعة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان إلى ذبح عجل بملعب التدريب بسموحة قبل التدريب، وحضر جميع اللاعبون الذبيحة لفك النحس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مصر المقاصة الجمعة المقبلة فى الجولة الـ30 للدورى باستاد المكس.

كان الاتحاد السكندرى قد تلقى ثلاث هزائم متتالية أمام بتروجت والأهلى وبيراميذر، الأمر الذى جعل الجهاز الفنى واللاعبين يشعرون بالقلق خاصة فى ظل اقتراب جميع فرق المؤخرة من بعضها بعد تجمد رصيد الفريق عند 32 نقطة.

ويغيب عن لقاء أمام المقاصة الثلاثى تونى سليفا وفوزى الحناوى وأحمد نبيل مانجا للإصابة.