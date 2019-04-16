شاهد أول لقاء بين ملك الحركات والحضرى منذ 10 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر عصام الحضرى حارس مرمى نجوم إف سى صورة تجمعه بنجم الأهلى السابق محمد بركات عبر صفحته الشخصية على تويتر. وعلق الحضرى على الصورة قائلا: "أول لقاء بعد 10 سنوات.. كنت واحشنى جدا يا كوتة.. ألف مبروك الكافيه يا حبيبى ربنا يبارك ويكون فاتحة خير". وتابع الحضرى مداعبا بركات: "كان ماتش الذهاب عندك.. مستنيك فى ماتش العودة عندى يا ملك الحركات". يذكر أن الحضرى افتتح هو أيضا كافيه الأسبوع قبل الماضى فى التجمع الخامس بحضور نجوم الكرة.

الحضرى وبركات

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