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الزمالك يواجه بيراميدز فى الدورى 23 أبريل والأهلى مع المصرى يوم 25

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى لتقام يوم 23 أبريل الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر كما كان مقررا، وتقام المباراة باستاد الدفاع الجوى.

كما قررت اللجنة تأجيل مباراة الأهلى والمصرى لتقام يوم الخميس 25 أبريل الجارى بدلا من 22 من نفس الشهر، على استاد السويس، حيث رفض الأمن إقامة مباريات فى الدورى بالتزامن مع الاستعدادات الأمنية للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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