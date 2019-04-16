شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف دور جوزيه فى مفاوضات الأهلى ومدرب دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر داخل النادى الأهلى عن مشاورات داخل مجلس إدارة الفريق لاستقدام اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، لتدريب النادى الأهلى خلفا للأرجوانى مارتن لاسارتى، خاصة بعدما استقر مسئولو القلعة الحمراء على رحيله، ويأتى الخروج من بطولة دورى أبطال أفريقيا على رأس الأسباب التى جعلت إدارة الأهلى فى رحلة بحث عن مدير فنى آخر فى الفترة المقبلة، خاصة بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها الفريق من صن داونز الجنوب أفريقى بخمسة أهداف دون رد فى مباراة الذهاب. لمعرفة دور مانويل جوزيه فى مفاوضات الاهلى ومدرب دجلة اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف دور جوزيه فى مفاوضات الأهلى ومدرب دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.