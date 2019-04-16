شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام الإسماعيلى بعد الأشعة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد استمرار غياب حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك عن مباراة فريقه أمام الإسماعيلى المقبلة، المقرر لها يوم الخميس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للدورى بسبب الإصابة، وأثبتت الأشعة الجديدة التى أجراها اللاعب مؤخرا إصابته بمزق فى عضلة السمانة.
ويعانى الفريق الأبيض من الغيابات فى هذا المركز فى لقاء الدراويش فى ظل إيقاف حمدى النقاز بعد طرده فى مباراة المصرى الأخيرة، لذلك قد يتم الاعتماد على الصاعد محمد أحمد كماتشو فى هذا المركز أمام الدراويش.
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