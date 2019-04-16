شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اللوحة الشرفية لأبطال الجونة للاسكواش قبل انطلاق النسخة الثامنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق، غداً الأربعاء، منافسات بطولة الجونة الدولية للاسكواش النسخة الـ8، والتى تستضيفها مدينة الجونة حتى 26 أبريل، كواحدة من أكبر البطولات فى اللعبة طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولى للاسكواشpsa .

وتقدر القيمة المادية لجوائز البطولة بـ165 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، وهو ما يضعها بتصنيف فئة البلاتينيوم، وهو أعلى تصنيف فى بطولات الاسكواش، حيث يشارك فى البطولة الدولية 96 لاعبًا من 20 دولة فى البطولة، هم الأفضل فى التصنيف العالمى، وفى مقدمتهم على فرج المصنف الأول عالميًا ورنيم الوليلى المصنفة الأولى.

وتحمل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى عالميًا لقب النسخة الماضية من البطولة عن السيدات، فيما يحمل مروان الشوربجى المصنف العاشر لقب البطولة عن رجال الاسكواش بنسخة 2018.

وينشر ”الخليج 365” الصورة الشرفية لأبطال بطولة الجونة الحائزين على اللقب فى 7 نسخ سابقة.

كريم درويش 2010

Advertisements

رامى عاشور 2012

رامى عاشور 2014

رامى عاشور 2015

محمد الشوربجى 2016

جريجورى جولتير 2017 & نور الشربينى 2017

مروان الشوربجى 2018 & رنيم الوليلى 2018