مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الثلاثاء 16-4-2019 يلا شوت في دوري ابطال...

نقدم لكم مشاهدة مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد بث مباشر يوتيوب كور لايف يلا شوت في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي برشلونة بهدف مقابل لاشيء على ملعب أولد ترافورد، ويدخل الفريق الكتالوني هذا اللقاء ساعيًا إلى تسجيل المزيد من الأهداف من أجل التأهل للدور نصف النهائي، ويسعى فريق برشلونة إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم وسط ترقب جمهور الفريق الكتالوني لمشاهدة اللقاء الليلة ويسعى كل فريق إلى الفوز والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يدخل نادي مانشستر يونايتد أيضًا اليوم في مهمة صعبة خارج أرضه أمام برشلونة، ولكن فريق الشياطين الحُمر يسعى إلى الحفاظ أولا على مرماه من استقبال أي أهداف خصوصا أن هجوم نادي برشلونة يعد الأفضل الآن في البطولة، ويسعى الفريق إلى تسجيل أولى الأهداف في مرمى برشلونة في الدقائق الأولى من الشوط الأول في لقاء منتظر من جانب جمهور الفريقين بث مباشر مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد يوتيوب كورة اون لاين.

على الجانب الآخر يقدم نادي برشلونة مستوى رائع في الدوري الإسباني حيث يحتل الفريق صدارة الدوري برصيد 74 نقطة مما يعني أنه قام بحسم الدوري هذا الموسم، وأيضًا استطاع الفريق الكتالوني التأهل للدور النهائي من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد.

تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب كامب نو وتنقل قناة بي ان سبورت 1 اللقاء بتعليق عصام الشوالي وحفيظ دراجي.