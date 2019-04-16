يسرى غازى - عمرو الحلوانى
استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم برئاسة عامر حسين، على إيقاف التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن الأساسى للزمالك مباراة واحدة، بعد طرده عقب مباراة فريقه مع المصرى، التى أقيمت الخميس الماضى بالدورى.
واعترض "النقاز"، بشدة على الحكم حمد عادل، عقب نهاية المباراة؛ فأشهر الأخير البطاقة الصفراء الثانية له بعد أن كان حصل على الأولى أثناء سير المباراة .
وأكد "حسين"، أن لجنة المسابقات استقرت على إيقاف "النقاز" مباراةً واحدة بعد الاطلاع على تقرير الحكم.
ويلتقى الزمالك الخميس المقبل، الإسماعيلي بملعب الجيش...
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. إيقاف نجم الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.