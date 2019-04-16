رسميا.. إيقاف نجم الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري

يسرى غازى - عمرو الحلوانى

استقرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم برئاسة عامر حسين، على إيقاف التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن الأساسى للزمالك مباراة واحدة، بعد طرده عقب مباراة فريقه مع المصرى، التى أقيمت الخميس الماضى بالدورى.

واعترض "النقاز"، بشدة على الحكم حمد عادل، عقب نهاية المباراة؛ فأشهر الأخير البطاقة الصفراء الثانية له بعد أن كان حصل على الأولى أثناء سير المباراة .

وأكد "حسين"، أن لجنة المسابقات استقرت على إيقاف "النقاز" مباراةً واحدة بعد الاطلاع على تقرير الحكم.

ويلتقى الزمالك الخميس المقبل، الإسماعيلي بملعب الجيش...