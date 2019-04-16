تعديل موعد مباراتي الأهلي مع المصري والزمالك ضد بيراميدز.. والإعلان عن جدول مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة تعديلات على جدول الدوري المصري، حيث تم تعديل موعد مباراتي بيراميدز والزمالك، والأهلي والمصري.

وكان من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والزمالك بالجولة الـ26 من بطولة الدوري في الثاني والعشرين من ابريل الجاري، وتقرر إقامتها يوم 23 من الشهر ذاته في الثامنة مساء على ملعب الدفاع الجوي.

Advertisements

وفي سياق متصل تم تأجيل مباراة الأهلي ضد المصري المؤجلة من الاسبوع الـ19 بالدوري لتقام في الخامس والعشرين من ابريل الجاري على ستاد الجيش بالسويس بدلًا من الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

على الجانب الآخر أعلنت اللجنة عن مواعيد باقي مباريات الجولة 29، 30، 31 من البطولة المحلية وجاءت كالآتي: