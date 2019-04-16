حقيقة صورة "الخمسة" التي أغضبت جماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق طلعت:

انتشرت خلال الساعات الماضية صورة لعدد من اللاعبين القدامى في نادي الزمالك وهم يلوحون بإشارة الرقم خمسة، الأمر الذي تم تفسيره على محمل خطأ بحسب طارق يحيى المدرب الأسبق للزمالك وأحد أبطال هذه الصورة.

وتلقى النادي الأهلي خسارة بخماسية دون رد على يد صنداونز بطل جنوب إفريقيا في ذهاب الدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا، قبل أن يفوز الأحمر بهدف دون رد السبت الماضي ليودع البطولة، مما جعل جماهير الأهلي تشن هجومًا على أبطال الصورة.

وظهر في هذه الصورة عددًا من اللاعبين القدامى في الزمالك مثل طارق مصطفى، أسامة حسن، خالد الغندور، نادر السيد، أحمد عبد الرؤوف فضلا عن الدولي المصري السابق عبد الستار صبري في أحد ملاعب الكرة الخماسية.

وقال طارق يحيى أحد أبطال الصورة من خلال تصريحات لراديو أون سبورت: "الأمر تم تفسيره على محمل خطأ، نحن نخوض مباريات كرة خماسية، والقصة أن فريق يقوده طارق مصطفى لم يكن يحقق الانتصارات خلال الفترة الأخيرة قبل أن يتمكنوا من الفوز على الفريق الذي أقوده بخماسية."

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وأكمل: "فريق طارق مصطفى قرر الاحتفال بهذه الطريقة وتم نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنا فعلت ذلك من قبل عندما حققت الفوز عليه، الأمر على سبيل الدعابة بيننا."

وواصل: "البعض يحاول إشعال فتنة من خلال نشر مثل هذه الصور مع تفسيرها بشكل خاطئ، هذه حقيقة الأمر."

ومن جانبه قال حازم إمام نجم الزمالك الأسبق وعضو مجلس إدارة اتحاد أنه هناك جروب على "واتساب" لأصدقائه من اللاعبين القدامى ويتم تداول مثل هذه الصور على سبيل المزاح حيث أن هذه المباريات دائمًا ما تكون مثيرة."

كما قام خالد الغندور أحد أبطال الصورة بوضع منشور على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي أكد فيه أن فريقه عندما فاز بثنائية قام بنشر صورة للاحتفال، مؤكدًا أنه هناك من يفسر الأمور بشكل غير صحيح ووفقا للأهواء.