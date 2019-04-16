تغريم عبد الحفيظ وعودة ضمن 6 قرارات للجنة المسابقات بالجبلاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تغريم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومحمد عودة مدرب بتروجت ماليًا بسبب الاعتراض على قرارات حكم مباراتي الفريقين بالدوري.

وقررت اللجنة تغريم عبد الحفيظ 10 آلاف جنيه بعد تعرضه للطرد خلال مباراة الأهلي ومصر للمقاصة التي جمعتهما في إطار منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري، وحسمها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

كما أصدرت اللجنة عقوبة على محمد عودة المدير الفني لبتروجت بتغريمه ماليًا 5 آلاف جنيه بعد تعرضه للطرد خلال مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة (الجولة 29)، إلى جانب تغريم النادي البترولي 5 آلاف جنيه لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباراة.

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وفي سياق متصل، أكدت اللجنة على إيقاف أحمد شوشة لاعب المصري، وحمدي النقاز لاعب الزمالك مباراة بعد تعرضها للطرد بعد الحصول على الإنذار الثاني في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات الجولة الـ28 وانتهت بفوز النادي البورسعيدي بهدفين لهدف.

كما تم توقيع غرامة مالية على إدارة النادي المصري قدرها 50 ألف جنيه لتهديده بالانسحاب مما أدى لتأخر انطلاق المباراة 8 دقائق وتأخر نزول لاعبيه في الشوط الثاني لمدة 6 دقائق.