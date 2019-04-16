الأهلي يستعين بطبيب جديد بدلا من خالد محمود

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي الاستعانة بالدكتور أسامة مصطفى، طبيب فريق الشباب، لحين عودة الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق والذي يتواجد في ألمانيا لمرافقة الثنائي سعد سمير ووليد سليمان، خلال إجرائهما للفحوصات الطبية للاطمئنان عليهما. ويؤدي الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف مارتن لاسارتي المدير الفني. ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز التي تقام مساء الخميس المقبل على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ25 في بطولة الدوري العام.

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