أبطال السباحة بالزمالك يتربعون على عرش كأس مصر

فاز أبطال السباحة مرحلة العمومي بنادي الزمالك بأفضل الميداليات ببطولة كأس مصر والتي أقيمت على ملاعب نادي الاسكندرية. وأشار أشرف فهمي المدير الفني لقطاع السباحة إن جميع اللاعبين تألقوا حيث حصل كلا من السباح إبراهيم يونس على ذهبية 200 متر حرة وحقق أيضا إن جميع اللاعبين تألقوا حيث حصل كلا من السباح إبراهيم يونس على ذهبية 200 متر حرة وحقق أيضاالسباح أحمد خالد ذهبية 100 متر فراشة. وحصل أيضا السباح يوسف أشرف على الميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر و50 متر ظهر. ووجه السباحين الشكر للمستشار مرتضي منصور ومجلس الإدارة لدعمهم لأسره السباحة.

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