أبطال السباحة بالزمالك يتربعون على عرش كأس مصر

فاز أبطال السباحة مرحلة العمومي بنادي الزمالك بأفضل الميداليات ببطولة كأس مصر والتي أقيمت على ملاعب نادي الاسكندرية.
وأشار أشرف فهمي المدير الفني لقطاع السباحةإن جميع اللاعبين تألقوا حيث حصل كلا من السباح إبراهيم يونس على ذهبية 200 متر حرة وحقق أيضا
وحصل أيضا السباح يوسف أشرف على الميدالية الفضية في سباق 200 متر ظهر و50 متر ظهر.
ووجه السباحين الشكر للمستشار مرتضي منصور ومجلس الإدارة لدعمهم لأسره السباحة.
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