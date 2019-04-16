اتحاد الكرة يعلن تغريم سيد عبدالحفيظ وإيقاف حمدي النقاز

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، 10 آلاف جنيه، للاعتراض على الحكم في مباراة فريقه أمام المقاصة وامتثاله للقرار.

كما قررت اللجنة تغريم محمد عودة، مدرب بتروجت، 5 آلاف جنيه لاعتراضه على الحكم والامتثال للقرار، وتغريم بتروجت 5 آلاف جنيه للتأخر في النزول للملعب

مع بداية المباراة.

وقررت اللجنة إيقاف أحمد شوشة، لاعب المصري، وحمدي النقاز، لاعب الزمالك، مباراة واحدة للحصول على الإنذار الثاني والطرد، بجانب تغريم المصري 50 ألف جنيه لتأخر الفريق في النزول للملعب، وتهديده بالانسحاب.