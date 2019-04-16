إنبي يفتقد جهود "روقة " أمام بتروجيت

تأكد غياب محمد روقة لاعب وسط إنبي عن لقاء فريقة أمام بتروجيت بالجولة 30 للدوري الممتاز. يأتي غياب روقه لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء الجونة، وتخلو قائمة الفريق من أى إصابات قبل لقاء بتروجيت. يذكر أن إنبي تغلب على الجونة بأربعة أهداف نظيفة وصعد الفريق للمركز الرابع عشر برصيد 30 نقطة.

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